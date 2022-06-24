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«Лента.ру» представила проект о мировой истории экономических санкций

«Лента.ру» представила мультимедийный проект о мировой истории экономических санкций

«Лента.ру» запустила мультимедийный проект «Мировая история санкций», рассказывающий о том, как страны, оказавшиеся в экономической изоляции, противостоят внешнему давлению Запада, находят скрытые резервы и новые пути развития.‎

Сразу после начала специальной военной операции Россия столкнулась с беспрецедентным экономическим давлением со стороны США и их союзников. Однако мировая практика показывает, что санкции крайне редко приносят желаемые результаты, пример тому — история Кубы, Ирана, КНДР, Венесуэлы и Сирии, которые долгие годы живут в режиме экономической блокады и фактически отрезаны от мировой экономики.

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Например, экономические санкции США против Кубы — самые продолжительные в мировой истории. Одна из последних социалистических стран на Земле находится почти в полной изоляции последние 62 года. За эти годы Остров свободы научился выживать в условиях экономической блокады, но США так и не удалось поменять неугодный им режим.

Иран, КНДР, Венесуэла и Сирия после введения экономических ограничений вошли в период рецессии. Однако наложенные странами Запада санкции стали для них толчком к пересмотру экономической политики и выстраиванию собственной системы противодействия блокаде.

Эти страны научились обходить запреты, нарастили внутреннее производство и, вопреки международному давлению, наладили новые связи с внешними партнерами, несогласными с действиями США.

«Мировая история санкций» — мультимедийный проект, состоящий из лендинга, цикла лонгридов, опубликованных на сайте «Лента.ру», и видеороликов в социальных сетях ВК и ОК. Каждая глава проекта рассказывает историю одной из стран, годами противостоящих давлению западных санкций.

Мировая история санкций
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Алевтина Запольская
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