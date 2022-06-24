Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны назвало причину крушения Ил-76 в Рязани

Минобороны заявило, что Ил-76 в Рязани потерпел крушение из-за неисправности двигателя

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Грузовой самолет Ил-76 потерпел крушение в Рязани из-за неисправности двигателя. Такую причину авиакатастрофы назвали в Минобороны России, передает ТАСС.

«В ходе проведения учебно-тренировочного полета без груза из-за выявленной неисправности двигателя экипажем было принято решение осуществить посадку на грунт», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что в результате авиапроисшествия самолет частично разрушился, подчеркнув что пострадавшие члены экипажа доставлены в медицинские учреждения.

Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в районе Михайловского шоссе города Рязани утром в пятницу, 24 июня. Погибли четыре человека, еще пятеро пострадали. На месте падения начался пожар, воздушное судно повредило линии электропередачи, из-за чего несколько районов остались без света.

Самолет следовал из Оренбурга в Белгород, а в Рязани приземлялся на дозаправку. Ил-76 упал в поле рядом с частными жилыми домами, но разрушений после его крушения на земле нет.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Момент крушения Ил-76 в Рязани попал на видео
В России оценили «успехи» западных гаубиц на Украине
Украинские власти сообщили об отступлении ВСУ из Северодонецка
Россияне разуверились в возможности погасить кредиты
Четверых россиян осудят за изнасилование и убийство друга
Россиянам назвали запрещенные для хранения в колясочных вещи
Минобороны назвало причину крушения Ил-76 в Рязани
В ЛНР оценили планы Зеленского уволить главу СБУ
НАСА заявило о завершении стендовых испытаний ракеты для лунной программы США
В ЛНР заявили о попытке ВСУ атаковать администрацию главы республики
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.