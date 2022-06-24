В России запустят дополнительный поезд в Крым

«Гранд Сервис Экспресс» назначит дополнительный поезд из Москвы в Симферополь с 4 июля

Компания «Гранд Сервис Экспресс» назначит еще один дополнительный поезд в Крым в период с 4 июля по 1 октября. Об этом сообщается в пресс-релизе перевозчика, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Поезд по маршруту Москва — Симферополь будет отправляться с Павелецкого вокзала в 00.55 и прибывать в Крым на следующий день в 14.26 по местному времени. «Время пути в Крым составит 38 часов 21 минуту, в Москву — 42 часа 35 минут. Поезд будет курсировать через день», — уточнили в компании.

После запуска дополнительный состав будет включать 15 купейных вагонов. В продажу уже поступило около 43 тысяч билетов.