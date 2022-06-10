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Россияне повально перестали отдыхать в Крыму по одной причине

В РСТ сообщили, что загрузка отелей Крыма в начале сезона снизилась на 46 процентов

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Россияне повально перестали отдыхать в Крыму летом — загрузка отелей и гостиниц республики в начале туристического сезона снизилась на 46 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Комментируя ситуацию, глава комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму и гендиректор туроператора «Алеан» Илья Уманский заявил, что одной из основных причин падения спроса стало закрытие ряда аэропортов южной и центральной части России, в том числе воздушной гавани Симферополя.

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«Самым труднодоступным регионом юга России ввиду отсутствия авиаперевозки оказался Крым. По причине того, что туда дольше всего добираться, и ограниченного количества железнодорожного сообщения», — пояснил он.

Специалист отметил, что уровень заполняемости гостиниц также снизился в Анапе (на 31 процент), Геленджике (12 процентов) и Туапсе (8 процентов).

Ранее стало известно, что с 10 июня стартовали продажи железнодорожных билетов на дополнительные поезда в Крым. Отмечается, что новые составы будут курсировать по маршруту Москва — Керчь с 27 июня по 11 сентября. Туристы могут выбрать три варианта билетов — на поезд, следующий до Керчи, а также на поезд с дальнейшей пересадкой на автобус до Алушты или Ялты.

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Валентина Процкова
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