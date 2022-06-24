В Кремле ответили на возможную национализацию Германией «Северного потока-2»

Пресс-секретарь Песков отказался оценить данные о национализации «Северного потока-2»

Сообщения о возможной национализации Германией части Северного потока-2, проходящей по ее территории, являются гипотетическими рассуждениями. Официально власти ФРГ такие идеи не выдвигали. Таким образом на просьбу прокомментировать материал в газете Spiegel ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Если будут какие-то конкретные действия, то, в первую очередь, это будет работа для юристов, чтобы дать правовую оценку таким действиям», — пояснил представитель Кремля.

По словам Пескова, публикация в СМИ со ссылкой на источники, независимо от того, уважаемое оно или нет, не может стать поводом для официальных заявлений.

В материале Spiegel указывается, что министерство финансов Германии хотело бы использовать часть проложенной магистрали для прокачки газа с морских платформ, принимающих сжиженный природный газ (СПГ).

Решение позволит сэкономить на поставках топлива, однако, отмечают источники, у него есть и минусы. Оно может разозлить президента России Владимира Путина и спровоцировать остановку поставок, а также требует проведения дополнительных экологических согласований. Кроме того, некоторые бизнесмены по-прежнему рассчитывают на запуск «Северного потока-2» в перспективе нескольких лет или боятся, что в ответ Россия национализирует немецкие предприятия.