Ходить без нижнего белья стало новым трендом

Daily Mail: модели Белла Хадид и Алессандра Амбросио стали носить одежду без белья

Журналистка Мария Чиорандо заявила, что носить одежду без бюстгальтера стало новым трендом. Соответствующий материал появился на сайте издания Daily Mail.

По словам редактора, женщины начали отказываться от нижнего белья во время карантина ради комфорта. В текущем сезоне этой моде продолжают следовать певицы Дуа Липа, Лили Аллен и Рита Ора, актрисы Джой Корриган и Кирстен Стюарт, а также модели Алессандра Амбросио и Белла Хадид.

Чиорандо подчеркнула, что многие инфлюэнсеры в социальных сетях обещают никогда больше не возвращать «свою грудь в тюрьму». Кроме того, знаменитости не надевают указанный предмет гардероба при составлении повседневных нарядов и выходе на красную дорожку. При этом звезды сочетают данный тренд с глубокими вырезами на одежде или прозрачной тканью, отмечает эксперт.

В мае немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум отправилась на свидание с мужем, гитаристом рок-группы Tokio Hotel Томом Каулитцем, без нижнего белья. На опубликованных кадрах 48-летняя манекенщица позирует перед камерой, обнимаясь с 32-летним супругом, в облегающем кожаном мини-платье с разрезами по бокам и глубоким декольте. При этом видно, что под нарядом у знаменитости отсутствует нижнее белье. Кроме того, Клум подвела глаза черным карандашом, распустила волосы и сделала небрежную укладку.