Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Болгария сняла вето на вступление Северной Македонии в Европейский союз

Болгарский парламент снял вето на вступление Северной Македонии в Европейский союз

Фото: Nicolas Maeterlinck / Globallookpress.com

Болгарский парламент снял вето, блокировавшее начало переговоров на вступление Северной Македонии в состав Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает агентство Reuters.

После эмоциональных дебатов между сторонниками и противниками такого решения 170 депутатов Народного собрания Болгарии проголосовало за снятие вето, 37 высказались против, 21 парламентарий воздержался. Теперь Северная Македония сможет продолжить переговорный процесс, который был в состоянии заморозки с марта 2020 года.

Ранее парламент Болгарии проголосовал за вынесение вотума недоверия правительству премьер-министра страны Кирилла Петкова. Вотум недоверия поддержали 123 депутата, а против этого шага выступили 115 членов парламентов. Вотум недоверия действующему правительству выдвинула фракция оппозиционной партии ГЕРБ, которую возглавляет бывший премьер-министр Бойко Борисов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В России назвали условия возобновления переговоров с Украиной
Блинкен заявил о планах обсудить заключение мира на Украине со странами G7
Преображения россиянок после развода прославили их в сети
Британский наемник попросил прощения у жителей Донбасса и России
Россиян предупредили об аномальной жаре и тепловом стрессе
В российской квартире взорвался самогонный аппарат
Овечкин проведет матч за футбольное «Динамо»
Бузова показала «чувственные» танцы в белье
Германия отменит закон об абортах времен Третьего рейха
Мать погибшего в Херсоне чиновника рассказала о попытке спасти сына
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.