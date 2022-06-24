Болгария сняла вето на вступление Северной Македонии в Европейский союз

Болгарский парламент снял вето на вступление Северной Македонии в Европейский союз

Болгарский парламент снял вето, блокировавшее начало переговоров на вступление Северной Македонии в состав Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает агентство Reuters.

После эмоциональных дебатов между сторонниками и противниками такого решения 170 депутатов Народного собрания Болгарии проголосовало за снятие вето, 37 высказались против, 21 парламентарий воздержался. Теперь Северная Македония сможет продолжить переговорный процесс, который был в состоянии заморозки с марта 2020 года.

Ранее парламент Болгарии проголосовал за вынесение вотума недоверия правительству премьер-министра страны Кирилла Петкова. Вотум недоверия поддержали 123 депутата, а против этого шага выступили 115 членов парламентов. Вотум недоверия действующему правительству выдвинула фракция оппозиционной партии ГЕРБ, которую возглавляет бывший премьер-министр Бойко Борисов.