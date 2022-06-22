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Парламент Болгарии проголосовал за вотум недоверия правительству

Парламент Болгарии проголосовал за вынесение вотума недоверия правительству Петкова

Фото: Volodymyr Tarasov / Globallookpress.com

Парламент Болгарии проголосовал за вынесение вотума недоверия правительству премьер-министра страны Кирилла Петкова. Об этом сообщает РИА Новости.

Вотум недоверия поддержали 123 депутата, а против этого шага выступили 115 членов парламентов. Вотум недоверия действующему правительству выдвинула фракция оппозиционной партии ГЕРБ, которую возглавляет бывший премьер-министр Бойко Борисов.

Этот шаг мотивировали недовольством финансовой и экономической политикой коалиционного правительства, а также шагами по Северной Македонии. Однако если новое правительство не будет сформировано, президент Болгарии Румен Радев должен будет распустить парламент, утвердить временное правительство и объявить досрочные выборы.

Ранее премьер Болгарии Кирил Петков начал общественную кампанию по сбору средств на нужды украинского правительства. Он призвал сограждан последовать своему примеру и отдать зарплаты Киеву. «Я начинаю общественную кампанию по сбору средств для украинского правительства. Я призываю каждого гражданина Болгарии пожертвовать свою зарплату, как это сделал я», — рассказал политик.

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Николай Чигасов
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