Премьер Болгарии призвал сограждан отдать зарплату Украине

Премьер Болгарии Петков призвал сограждан пожертвовать свои зарплаты на нужды Украины

Премьер Болгарии Кирил Петков начал общественную кампанию по сбору средств на нужды украинского правительства. Он призвал сограждан последовать своему примеру и отдать зарплаты Киеву, пишет РИА Новости.

«Я начинаю общественную кампанию по сбору средств для украинского правительства. Я призываю каждого гражданина Болгарии пожертвовать свою зарплату, как это сделал я», — рассказал политик, добавив, что все собранные средства пойдут на закупки боеприпасов и оружия.

Западные страны оказывают активную помощь украинскому правительству в связи с проведением российской спецоперации на ее территории. Так, президент США Джо Байден планирует выделить еще один пакет военной помощи в размере 800 миллионов долларов для Украины, поставками оружия также занимаются Великобритания, Германия и ряд других стран. Помимо прочего, Запад отправляет своих военных инструкторов для помощи украинским военным.