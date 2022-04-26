Премьер Болгарии призвал сограждан отдать зарплату Украине
Премьер Болгарии Кирил Петков начал общественную кампанию по сбору средств на нужды украинского правительства. Он призвал сограждан последовать своему примеру и отдать зарплаты Киеву, пишет РИА Новости.
«Я начинаю общественную кампанию по сбору средств для украинского правительства. Я призываю каждого гражданина Болгарии пожертвовать свою зарплату, как это сделал я», — рассказал политик, добавив, что все собранные средства пойдут на закупки боеприпасов и оружия.
Западные страны оказывают активную помощь украинскому правительству в связи с проведением российской спецоперации на ее территории. Так, президент США Джо Байден планирует выделить еще один пакет военной помощи в размере 800 миллионов долларов для Украины, поставками оружия также занимаются Великобритания, Германия и ряд других стран. Помимо прочего, Запад отправляет своих военных инструкторов для помощи украинским военным.