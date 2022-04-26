Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Премьер Болгарии призвал сограждан отдать зарплату Украине

Премьер Болгарии Петков призвал сограждан пожертвовать свои зарплаты на нужды Украины

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

Премьер Болгарии Кирил Петков начал общественную кампанию по сбору средств на нужды украинского правительства. Он призвал сограждан последовать своему примеру и отдать зарплаты Киеву, пишет РИА Новости.

«Я начинаю общественную кампанию по сбору средств для украинского правительства. Я призываю каждого гражданина Болгарии пожертвовать свою зарплату, как это сделал я», — рассказал политик, добавив, что все собранные средства пойдут на закупки боеприпасов и оружия.

Западные страны оказывают активную помощь украинскому правительству в связи с проведением российской спецоперации на ее территории. Так, президент США Джо Байден планирует выделить еще один пакет военной помощи в размере 800 миллионов долларов для Украины, поставками оружия также занимаются Великобритания, Германия и ряд других стран. Помимо прочего, Запад отправляет своих военных инструкторов для помощи украинским военным.

Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Под Ульяновском неизвестный устроил стрельбу в детском саду
Раскрыты подробности массовой стрельбы в детском саду под Ульяновском
Компания Warner Bros. заявила о желании вернуться в Россию
Трамп рассказал об угрозах Путину
Сын бывшего топ-менеджера «Новатэка» назвал свою версию гибели семьи
У бизнесменов из Чечни нашли миллион пар поддельной обуви
Польша предложила брать деньги за использование российского газа в Европе
Стилистка перечислила самые неуместные вещи для первого свидания
Британия сочла нанесение ударов по российским объектам законным правом Украины
Треть дешевого сливочного масла в России оказалась фальсификатом
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.