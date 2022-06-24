Индия нарастила закупки российской нефти в 50 раз с апреля по июнь

Нефтеперерабатывающие компании Индии в 50 раз нарастили закупки российской сырой нефти с апреля по июнь. Об этом пишет The Economic Times со ссылкой на источники.

Теперь российское сырье составляет 10 процентов всей сырой нефти, закупаемой Индией за рубежом. До 24 февраля показатель не превышал 0,2 процента общего объема таких закупок. «Россия входит в десятку главных поставщиков нефти в Индию. В мае Россия обогнала Саудовскую Аравию и стала вторым крупнейшим экспортером этого сырья в республику после Ирака», — рассказал источник.

Индия воспользовалась ситуацией, когда Россия начала продавать нефть со скидкой до 30 долларов за баррель и когда мировые цены на энергоносители взлетели. В мае Индия приобрела около 25 миллионов баррелей российской нефти. После США и Китая страна выступает крупнейшим мировым потребителем нефти, более 85 процентов которой закупается за рубежом. До 40 процентов российской нефти закуплено частными нефтепереработчиками Reliance Industries и Nayara Energy.

Ранее представитель экономического совета администрации США Сесилия Роуз допустила, что Китай и Индия покупают больше нефти России, чем известно США. В мае Китай нарастил импорт российской сырой нефти на рекордные 55 процентов год к году. Россия оказалась на первом месте среди всех экспортеров, сместив Саудовскую Аравию.