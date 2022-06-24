Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Индия нарастила закупки российской нефти в 50 раз

Индия нарастила закупки российской нефти в 50 раз с апреля по июнь

Фото: Rupak De Chowdhuri / Reuters

Нефтеперерабатывающие компании Индии в 50 раз нарастили закупки российской сырой нефти с апреля по июнь. Об этом пишет The Economic Times со ссылкой на источники.

Теперь российское сырье составляет 10 процентов всей сырой нефти, закупаемой Индией за рубежом. До 24 февраля показатель не превышал 0,2 процента общего объема таких закупок. «Россия входит в десятку главных поставщиков нефти в Индию. В мае Россия обогнала Саудовскую Аравию и стала вторым крупнейшим экспортером этого сырья в республику после Ирака», — рассказал источник.

Brent от TradingView

Индия воспользовалась ситуацией, когда Россия начала продавать нефть со скидкой до 30 долларов за баррель и когда мировые цены на энергоносители взлетели. В мае Индия приобрела около 25 миллионов баррелей российской нефти. После США и Китая страна выступает крупнейшим мировым потребителем нефти, более 85 процентов которой закупается за рубежом. До 40 процентов российской нефти закуплено частными нефтепереработчиками Reliance Industries и Nayara Energy.

Ранее представитель экономического совета администрации США Сесилия Роуз допустила, что Китай и Индия покупают больше нефти России, чем известно США. В мае Китай нарастил импорт российской сырой нефти на рекордные 55 процентов год к году. Россия оказалась на первом месте среди всех экспортеров, сместив Саудовскую Аравию.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В ЛНР сообщили о ликвидации группировки ВСУ в котле Горское – Золотое
Опубликован список унесенных в море на Кубани россиян
Минобороны показало кадры ударов ТОС «Солнцепек» по позициям ВСУ
Во Франции оценили перспективы вступления Украины в ЕС
В Херсоне назвали убийство сотрудника администрации угрозой властям
Индия нарастила закупки российской нефти в 50 раз
В офисе Ельцин Центра началась проверка на экстремизм
Блогерша сделала депиляцию дома ради экономии и осталась с синяками на ногах
Обнаружен термоядерный взрыв на нейтронной звезде
Аллигатор напал на игравшего в мяч возле пруда мужчину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.