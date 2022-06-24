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Глобальное потепление уменьшит доступность омега-3 жирных кислот

Science: глобальное потепление снизит производство омега-3 жирных кислот планктоном

Фото: Shutterstock

Ученые Океанографического института в Вудс-Хоуле (США) показали, что изменение климата может привести к уменьшению синтеза незаменимых омега-3 жирных кислот, производимых планктоном. Согласно результатам, опубликованным в журнале Science, глобальное потепление из-за антропогенных выбросов углекислого газа ухудшит доступ рыб и людей к важным питательным веществам.

Липиды представляют собой класс биомолекул, производимых и используемых организмами для хранения энергии, структуры мембран и передачи сигналов. Исследователи проанализировали 930 образцов липидов по всему мировому океану с использованием точной масс-спектрометрии высокого разрешения. Они изучили планктонные липидомы — совокупности от сотен до тысяч липидов в образце, — собранных из 146 мест в ходе семи океанографических исследовательских экспедиций с 2013 по 2018 год.

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Было изучено состояние насыщения (количество двойных связей) у 10 основных классов глицеролипидов, и выяснилось, что температура сильно влияет на содержание различных видов жирных кислот. Кроме того, исследователи обнаружили четкий переход от липидов с большим количеством ненасыщенных жирных кислот при более низких температурах к насыщенным жирным кислотам при более высоких температурах.

Ученые составили карты температуры поверхности моря в конце XXI века для различных климатических сценариев. В соответствии с климатическим сценарием SSP5-85, который считается наихудшим сценарием с сохранением высокого уровня выбросов парниковых газов, в некоторых регионах океана, особенно в более высоких широтах, будет наблюдаться резкое снижение эйкозапентаеновой кислоты (ЭПК) на 25 процентов. ЭПК является одной из самых питательных омега-3 жирных кислот, которая оказывает благоприятное влияние на здоровье и широко доступна в качестве пищевой добавки.

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Александр Еникеев
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