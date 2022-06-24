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В России выявили 3154 случая коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 3154 случаев коронавируса за сутки

Фото: Kirill Braga / Reuters

В России за последние сутки выявили 3154 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 412 805. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в пятницу, 24 июня.

Днем ранее число заболевших составило 3166.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (240), Петербурге (227) и в Московской области (199). Меньше всего — в Адыгее (1 случай), а также в Карачаево-Черкесии (2 случая), Марий Эл и Ингушетии (по 4 случая) .

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1102. За этот же период 3225 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 839 346.

За сутки умерли 65 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 380 776 человек.

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Анастасия Шейкина
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