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Врачи нашли червя в голове пожаловавшейся на зуд россиянки

В Кировской области врачи удалили из головы пациентки червя, которого она носила 1,5 года

Фото: Минздрав Кировской области

В Кировской области врачи обнаружили червя в голове местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава во «ВКонтакте».

По сообщению врачей, женщина пожаловалась на отек и зуд в районе новообразования, которое появилось у нее на голове около полутора лет назад. На ультразвуковом исследовании выяснилось, что внутри вздутия у женщины поселился паразит.

«Было выделено и полностью удалено новообразование диаметром в один сантиметр, в нем был обнаружен тонкий червь белого цвета длиной почти восемь сантиметров», — сообщили в Минздраве Кировской области. Червь оказался представителем вида Dirofilaria repens — сердечного глиста, который часто встречается у животных.

По версии врачей, червь попал в голову женщины вместе с укусом комара.

Ранее профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Н. И. Пирогова Александр Бронштейн назвал способы защититься от паразитов во время отдыха на даче или на природе за городом.

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