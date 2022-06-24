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К горному озеру в Карачаево-Черкессии впервые проложат турмаршрут

В Тебердинском национальном парке проложат экомаршрут к горному Мусса-Ачитарскому озеру

Фото: Алексей Бок / Фотобанк Лори

В Тебердинском национальном парке Карачаево-Черкесии планируют проложить первый туристический экомаршрут к горному Мусса-Ачитарскому озеру. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как рассказал начальник отдела экопросвещения нацпарка Юрий Саркисян, это будет маршрут протяженностью пять километров с подъемом на высоту около 2,2 тысячи метров над уровнем моря. Сейчас озера можно увидеть только с канатной дороги.

В настоящий момент специалисты занимаются расчисткой завалов и формированием тропы для путешественников. Далее будет проведено обустройство маршрута, в том числе установка аншлагов, мест отдыха и КПП.

Ранее в Свердловской области началась маркировка и обустройство кольцевой велопешеходной тропы «Сысертская сотня», которая считается единственным подобным маршрутом на Урале. Работы начались на участке от деревни Космакова до поселка Верхняя Сысерть — опознавательные знаки нанесут на 22 километра маршрута.

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Мария Гейн
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