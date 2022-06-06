Началась маркировка единственной на Урале кольцевой велопешеходной тропы

В Свердловской области началась маркировка и обустройство тропы «Сысертская сотня»

В Свердловской области началась маркировка и обустройство кольцевой велопешеходной тропы «Сысертская сотня», которая считается единственным подобным маршрутом на Урале. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Работы начались на участке от деревни Космакова до поселка Верхняя Сысерть — опознавательные знаки нанесут на 22 километра маршрута.

«Основная задача маркированных маршрутов — максимально облегчить ориентацию на местности. Кроме того, маркировка позволит обеспечить охрану окружающей среды и безопасность туристов, обозначая места с труднопроходимыми препятствиями, и перенаправляя на более легкие пути», — рассказал глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских.

Формирование тропы ведется в рамках туристско-рекреационного кластера «Большая Сысерть», идею создания которого поддержал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Ранее в мае чемпион России по велотуризму Павел Ибатуллин стал первопроходцем всесезонной туристической тропы «Сысертская сотня». Спортсмен выехал из города Сысерть 8 мая в шесть часов утра вместе с победителем сверхмарафонов Tour De Ural Олегом Печеркиным. Общее время в пути составило 13 часов.