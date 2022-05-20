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Чемпион по велотуризму стал первопроходцем маршрута «Сысерсткая сотня»

Чемпион по велотуризму Павел Ибатуллин преодолел маршрут «Сысерсткая сотня» за 13 часов

Фото: Павел Ибатуллин, Олег Печеркин

Чемпион России по велотуризму Павел Ибатуллин стал первопроходцем всесезонной туристической тропы «Сысертская сотня». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, спортсмен выехал из города Сысерть 8 мая в шесть часов утра вместе с победителем сверхмарафонов Tour De Ural Олегом Печеркиным.

Общее время в пути составило 13 часов. Первой точкой на маршруте был коттеджный поселок «Заповедник». Дальше велосипедистов ждал самый сложный участок «Сысертской сотни» до села Абрамово.

По словам Павла, путешествие замедлил ночной дождь, который размыл грунтовые дороги и народные тропы в лесах. К восьми часам вечера Павел добрался до конечной точки в Сысерти к месту утреннего сбора.

«Поездка стала для меня серьезной тренировкой в условиях уральской погоды и лесов. Строительство единственного кольцевого маршрута на Урале будет новым витком развития туризма в нашей области и позволит привлечь дополнительный турпоток в Сысертский городской округ», — рассказал чемпион.

Ранее в марте сообщалось, что в Свердловской области к 2023 году появится круговой туристический маршрут длинной в 100 километров. Большой Сысертской велопешеходной тропы «Сысертская сотня» объединит шесть населенных пунктов с природными и культурными достопримечательностями округа.

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Мария Гейн
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