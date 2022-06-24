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На Украине суд запретил деятельность еще одной пророссийской партии

Суд во Львове запретил деятельность на Украине партии «Русь Единая»

Фото: Shutterstock

Восьмой апелляционный суд Львова запретил деятельность еще одной пророссийской партии — «Русь единая». Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на решение суда.

Отмечается, что средства и другие активы политсилы будут переданы в собственность государства.

По данным издания «Украинская правда», до 2006 года партия «Русь единая» называлась «Партией политики Путина». Политсила была создана в 2003 году, одним из ее основателей был бывший народный депутат Алексей Ременюк.

8 июня суд во Львове принял решение запретить партию «Оппозиционный блок» в соответствии с законом о ликвидации всех «пророссийских партий». Позже аналогичное решение было принято в отношении партий «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Держава», «Блок Владимира Сальдо», Социалистическая партия Украины (СПУ) и «Партии Шария».

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Алевтина Запольская
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