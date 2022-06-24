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Мужа Нэнси Пелоси обвинили в вождении в нетрезвом виде

Fox News: суд в Калифорнии обвинил мужа Нэнси Пелоси Пола в вождении в нетрезвом виде
Нэнси и Пол Пелоси

Нэнси и Пол Пелоси. Фото: Ron Sachs / Consolidated News Photos / Global Look Press

Верховный суд округа Напа в Калифорнии предъявил обвинения в вождении в нетрезвом виде Полу Пелоси, мужу спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом сообщает Fox News.

Как стало известно, мужчину задержали еще 29 мая. Пелоси обвинили в двух нарушениях правил дорожного движения Калифорнии. Так, содержание алкоголя в его крови превышало допустимые 0,08 процента.

Отмечается, что Пелоси вышел под залог в размере 5 тысяч долларов. Перед судом он предстанет 3 августа. Нэнси Пелоси отказалась комментировать произошедшее.

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Марина Совина
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