Мужа Нэнси Пелоси обвинили в вождении в нетрезвом виде

Fox News: суд в Калифорнии обвинил мужа Нэнси Пелоси Пола в вождении в нетрезвом виде

Верховный суд округа Напа в Калифорнии предъявил обвинения в вождении в нетрезвом виде Полу Пелоси, мужу спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом сообщает Fox News.

Как стало известно, мужчину задержали еще 29 мая. Пелоси обвинили в двух нарушениях правил дорожного движения Калифорнии. Так, содержание алкоголя в его крови превышало допустимые 0,08 процента.

Отмечается, что Пелоси вышел под залог в размере 5 тысяч долларов. Перед судом он предстанет 3 августа. Нэнси Пелоси отказалась комментировать произошедшее.