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Сын американского сенатора оказался замешан в мошеннической схеме

Сын спикера палаты представителей США оказался владельцем незаконной недвижимости

Фото: Fred Prouser / Reuters

Пол Пелоси-младший, сын американского сенатора-демократа и спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси оказался замешан в мошеннической схеме с недвижимостью. Об этом сообщает Daily Mail.

В ходе расследования дела строительного инспектора Берни Каррана была найдена его переписка с неким Клиентом 9, который перечислил полторы тысячи долларов на благотворительный счет, чтобы якобы «решить проблемы с убогой ночлежкой в Сан-Франциско».

Позже выяснилось, что здание, на состояние которого должен был закрыть глаза Карран, принадлежит Полу Пелоси и досталось ему в собственность от его бывшей девушки. В обвинительных документах Клиент 9 описывается как «частное лицо, работающее от имени владельцев собственности, расположенной в квартале 1300 на Юта-стрит».

Инспектор Карран и и его сообщник, «экспедитор разрешений» Родриго Сантос, стали главными обвиняемыми по делу о взятничестве и махинациях с недвижимостью. Прокуратура Сан-Франциско сообщила, что Сантос и Карран предлагали людям переводить деньги на благотворительный счет регбийного клуба в обмен на разрешительные постановления.

В 2020 году сенаторы США Рон Джонсон и Чак Грассли подготовили доклад, в котором говорится, что сын Байдена Хантер на протяжении нескольких лет получал деньги от Батуриной. В частности, стало известно, что россиянка перевела в общей сложности 3,5 миллиона долларов на счет американской компании Rosemont Seneca Thornton LLC, соучредителем которой является Хантер Байден.

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Николай Чигасов
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