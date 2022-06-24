Экономист назвал выгоду от крепкого рубля

Экономист Баженов назвал крепкий рубль выгодным для восстановления импорта

Стабильный крепкий рубль необходим для восстановления импорта, поскольку уменьшает издержки импортеров, объяснил в разговоре с «Лентой.ру» экономист, руководитель аналитического центра «Независимого топливного союза» Григорий Баженов. Он добавил, что с восстановлением ввоза товаров в страну рубль должен начать ослабевать.

Российская нацвалюта продолжает укрепляться, на момент написания материала курс составлял 53,3 рубля за доллар. Подобная ситуация на валютном рынке крайне невыгодна для экспортеров. Однако, по мнению Баженова, крепкий рубль может помочь в восстановлении импорта внутри страны.

Неочевидные достоинства

«В любом экономическом процессе есть те, кто выигрывает, и те, кто проигрывает. Крепкий рубль действительно сильно бьет по экспортерам. Но вот для импортеров он дает возможность приобретать товары намного дешевле, чем обычно, а именно восстановление импорта сегодня является одной из ключевых задач нашей экономики», — напомнил Баженов.

Вместе с тем при росте импорта высока вероятность ослабления рубля: появится спрос на валюту, что, соответственно, снизит курс.

«Но надо понимать, что сейчас мы живем в ситуации большой непредсказуемости. Сейчас мы живем на запасах, которые были сформированы еще в начале года, к сентябрю-октябрю товары закончатся, так что все говорит о том, что импорт должен начать восстановление при падении экспорта в 2023-2024 годах. Но это только если говорить в чистом виде, не учитывая спекулятивный, инвестиционный спрос, усиление санкционного давления. Так что точно здесь угадать ничего не удастся», — предупредил экономист.

Он допустил, что России может не удастся найти необходимые каналы поставок для параллельного импорта, что санкционное давление возрастет, сделав параллельный импорт слишком рискованным. Тем не менее Баженов заметил, что, если различные премии от государства превысят риски от вторичных санкций, ввоз товаров в Россию должен восстановиться, а рубль ослабнуть.

Ранее директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-Капитала» Владимир Брагин заявил, что не совсем понятно, ради чего необходимо возвращать курс к отметке в 70-80 рублей за доллар, учитывая, что не обойдется без последствий. Последствиями подобного ослабления рубля, по мнению экономиста, могут стать дополнительное инфляционное давление, которое будет препятствовать снижению ставок, удорожание импорта важных товаров, комплектующих, а значит, и дополнительные проблемы для восстановления производственных цепочек, а также ослабление уверенности бизнеса и населения.