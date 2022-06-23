Экономист высказался о возможном ослаблении рубля

Экономист Брагин усомнился в целесообразности ослабления рубля до 70-80 за доллар

Не совсем понятно, ради чего необходимо возвращать курс к отметке в 70-80 рублей за доллар, учитывая, что не обойдется без последствий, заявил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-Капитала» Владимир Брагин. О возможном ослаблении рубля он высказался в разговоре с «Лентой.ру».

Последствиями подобного ослабления рубля, по мнению экономиста, могут стать дополнительное инфляционное давление, которое будет препятствовать снижению ставок, удорожание импорта важных товаров, комплектующих, а, значит, и дополнительные проблемы для восстановления производственных цепочек, а также ослабление уверенности бизнеса и населения.

Единственная цель, ради которой правительству нужно работать над ослаблением рубля сейчас — это увеличение налоговых поступлений по налогу на добычу полезных ископаемых и экспортным пошлинам. Но это выглядит как-то странно с учетом всех изменившихся обстоятельств. К тому же, если рассматривать бюджет как способ перераспределения добавленной стоимости, производимой в экономике, а сама экономика продолжает работать и особо не просела, то должны быть механизмы наполнения бюджета и без целенаправленного ослабления рубля Владимир Брагин директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики

Он также озадачился вопросом, как ослаблять рубль. Гипотетически может быть разное сочетание вариантов, предположил экономист, например, резкое наращивание импорта, покупки валюты в резервы Центробанка России, стимулирование валютных инвестиций и сбережений населения, снижение объемов экспорта. «Из них наиболее реалистичным и реализуемым является ограничение экспорта, но как это сочетается с задачей сохранения налоговых поступлений — большой вопрос», — отметил Брагин.

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов сообщил, что оптимальный для экономики курс рубля оценивается властями в 70-80 рублей за доллар, и правительство пытается вернуть его к этому уровню.

22 июня в начале торгов курс рубля на Московской бирже поднялся до отметки 53 за доллар — в последний раз на таком уровне рубль находился летом 2015 года. В ходе торгов утром 23 июня курс остался на том же уровне. Ранее экономист Александр Джиоев в разговоре с «Лентой.ру» спрогнозировал курс рубля к концу лета по 55-60 за доллар.