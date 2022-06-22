Спрогнозирован курс рубля к концу лета

Финансист Джиоев спрогнозировал курс рубля к концу лета по 55-60 за доллар

Курс рубля к концу лета может составить от 55 до 60 рублей за доллар, считает аналитик «Альфа-Капитала» Александр Джиоев. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о будущем российской валюты и озвучил прогноз по инфляции.

Основным негативным фактором, влияющим на курс рубля, сейчас является недополучение налоговых поступлений от компаний-экспортеров, из-за чего происходит сокращение доходной части бюджета страны, убежден финансист.

«Полагаю, чтобы предотвратить избыточное укрепление рубля, власти могут стимулировать импорт и в дальнейшем или же сократить экспорт сырьевых товаров. Основываясь на имеющихся валютных ограничениях и новостях о частичном восстановлении импорта, предположу, что курс рубля к концу лета будет от 55 до 60 рублей за доллар», — поделился прогнозом Джиоев.

Он также отметил, что в последнее время цены на импортные товары стабилизируются, и в силу этого мы наблюдаем за замедлением инфляции, однако есть вероятность того, что это временное явление.

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов сообщил, что оптимальный для экономики курс рубля оценивается властями в 70-80 рублей за доллар, и правительство пытается вернуть его к этому уровню.

Утром 22 июня курс доллара в ходе торгов на Московской бирже упал ниже отметки в 53 рубля. В последний раз на таком уровне рубль находился летом 2015 года.

