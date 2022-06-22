Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Курс рубля резко вырос

Курс доллара опустился ниже 53 рублей

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В начале торгов на Московской бирже в среду, 22 июня, курс рубля резко вырос по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные площадки. На максимуме доллар падал ниже 53 рублей, а евро — ниже 55,5 рубля.

По состоянию на 10:40 валюты торгуются по 53,09 рубля и 55,68 рубля соответственно. Индекс опускается на 0,53 процента, до 2346 пункта, индекс РТС растет на 0,49 процента, до 1387 пункта.

Основной причиной рекордного с 2015 года укрепления рубля остается значительный торговый профицит, вызванный санкциями западных стран, которые введены в ответ на действия российских войск на Украине.

Валюта, которую экспортеры продают перед завершением налогового периода, не находит покупателей, так как импортеры не могут купить товар за рубежом. В свою очередь административные ограничения на приобретение валюты гражданам не позволяют возникнуть спросу в этом направлении.

Курс доллара от TradingView
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В российском регионе загорелся нефтеперерабатывающий завод
Представитель Белого дома случайно обвинила Байдена в страданиях американцев
Делегации России отказались выдавать визы на сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ
108-летняя женщина назвала причины своего долголетия
Колумбийский футболист захотел приостановить контракт с «Зенитом»
Эндокринолог назвала важную утреннюю привычку
Девушка Бонда Леа Сейду начала переговоры о съемках во второй части «Дюны»
Тиктокерша показала способ хранить хлеб две-три недели
Курс рубля резко вырос
Пушилин назвал сроки обжалования смертного приговора для наемников в ДНР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.