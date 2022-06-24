Россиянам рассказали о правилах создания финансовой подушки

Финконсультант Старкова посоветовала держать половину финансовой подушки в валюте

В среднем финансовая подушка должна составлять шесть размеров ежемесячных трат, а ее половину лучше держать в валюте, считает независимый финансовый консультант, партнер Invest Planning Group Екатерина Старкова. Правила хранения сбережений она перечислила в разговоре с «Лентой.ру».

Половина в валюте

Половину финансовой подушки я всегда рекомендовала держать в долларах и евро или фунтах. Это необходимо для снижения риска обесценивания рубля. В данный момент идет обратный процесс, но я не считаю, что так будет теперь всегда. Если финансовой подушки еще нет, то я бы все равно половину рекомендовала хранить в валюте. Но евро, британский фунт и швейцарский франк сейчас наименее предпочтительная валюта в связи со сложностью обращения из-за введенных санкций Екатерина Старкова независимый финансовый консультант

Потенциальные валюты

В качестве замены им, по словам финансового консультанта, стоит рассмотреть гонконгский доллар, китайский юань и израильский шекель.

Наиболее интересным из этой троицы кажется гонконгский доллар, так как с его помощью в скором времени можно будет инвестировать в акции компаний, торгующихся на гонконгской бирже, считает она. «Сейчас Мосбиржа добавила порядка 12 компаний, и количество планируется увеличить, но пока мало брокеров дало доступ к их покупке, сейчас решают технические моменты», — уточнила Старкова.

Что касается вложений в китайский юань, то здесь есть риск в том, что это валюта развивающейся страны, ориентированной на экспорт, и Китаю сильный юань не нужен, что он всячески показывал, регулярно его ослабляя, обратила внимание она. «Шекель — это валюта довольно сильной экономики, но она остается для нас пока довольно редко используемой и поэтому низколиквидной», — заметила финансовый консультант.

Перед покупкой альтернативных валют на бирже для хранения она рекомендовала тщательно изучить условия вывода валюты.

Что делать с долларами и евро

«Если говорить о наличных долларах и евро, то с ними бы я пока ничего не делала, потому что как бы то ни было они остаются в дефиците. Если доля евро и доллара в активах велика, то можно рассмотреть разные альтернативы», — уверена Старкова.

Первый вариант — обменять их на рубли, а далее либо купить другую валюту, либо инвестировать в корпоративные облигации или акции надежных компаний-российских экспортеров. Второй вариант, по словам финансового консультанта, вывод доллара или евро на счета в дружественных странах. Третий — покупка недвижимости в дружественных странах. Четвертый — инвестиции в долларах через брокерские счета за границей. Пятый — покупка золота.

Во всех вариантах есть нюансы и свои плюсы и минусы, подчеркнула она. «Просто хранение денег в любой валюте не защитит от главного врага на сегодня — инфляции. Поэтому важно инвестировать в активы. Самое важное сейчас – это диверсификация, чтобы капитал был в разных классах активов, в разных валютах», — заключила Старкова.

Ранее председатель правления «Тинькофф» Станислав Близнюк предупредил о рисках хранения средств в долларах.