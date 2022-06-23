Банкир предупредил о рисках хранения средств в долларах

«Тинькофф»: доллар из инструмента сбережений превращается в источник риска

Риски западных санкций и ужесточение условий со стороны зарубежных контрагентов ограничивают возможности российских банков по безопасному хранению и инвестированию валют. Однако банки могут предоставить клиентам альтернативу долларовым накоплениям, рассказал председатель правления «Тинькофф» Станислав Близнюк.

За последние 2 месяца ряд крупных банков ввели комиссии за обслуживание валютных счетов, а также установили ограничения по SWIFT-переводам. По словам председателя правления «Тинькофф» Станислава Близнюка, это произошло из-за того, что российские банки фактически остались без прежних возможностей инвестировать деньги своих клиентов. В то же время проводить валютные платежи клиентов без задействования инфраструктуры американских банков невозможно. В таких условиях введение ограничений на валютные операции — не способ банка заработать, а единственная возможность сохранить SWIFT-переводы.

Самое главное сейчас, что банки могут сделать для клиентов, — побудить их задуматься об альтернативе долларовым накоплениям и предоставить им эти альтернативы. Такое мнение высказал банкир в своей статье для «Ведомостей».

Как отмечает Станислав Близнюк , в текущей ситуации существует ряд альтернатив доллару. В частности, можно снять наличные в банкоматах. По правилам ЦБ, снять доллары и евро до 9 сентября можно в пределах 10 000 долларов и не больше суммы, которая была на валютных счетах 9 марта в 00:00.

Можно сделать SWIFT-перевод на свой счет или счет родственника в иностранном банке в соответствии с доступными в вашем банке лимитами.

Также можно перевести сбережения в долларах и евро в альтернативные валюты — например в юань, гонконгский доллар, тенге, лиру, конвертировать доллары в рубли или другие валюты по выгодному курсу.

Еще один вариант — вложить доллары в золотые слитки или инвестировать в биржевое золото или серебро с надежным хранением в хранилище Мосбиржи.

Кроме того, можно рассмотреть возможность вместо доллара приобрести фьючерс на доллар — так вы уходите от риска хранения американской валюты и при этом полностью хеджируете риск обесценения рубля относительно доллара. Если верите в драгметаллы, можно купить фьючерсы на золото, серебро, платину, палладий или фьючерсы на медь, нефть или природный газ.

Также Станислав Близнюк предлагает рассмотреть возможность инвестиций в акции и облигации. «Есть неплохие рублевые акции с высокой дивидендной доходностью, можно купить облигации, доходность по которым сравнима с депозитом, но которые для получения не надо держать конкретный длинный срок — их можно продать в любой момент времени. Инвестаналитики постоянно создают подборки инвестиционных инструментов с разным риском на любой вкус», — говорит он.

Можно продолжить хранить деньги на валютных счетах в пределах доступных сумм, если позволяют заградительные тарифы и отрицательные комиссии в банках. Но нужно помнить, что банки все больше будут призывать клиентов пересмотреть свои валютные предпочтения, напоминает Станислав Близнюк.

Еще вариант — конвертировать доллары в рубли по биржевому курсу и перевести их в другой российский банк, в котором нет еще отрицательных ставок на валютные счета, и купить доллары там. Незначительные потери на конвертации, но зато нет риска того, что за обслуживание валютного счета придется платить.

При этом, по его мнению, не стоит принимать валютные переводы на свой счет, чтобы не платить комиссии за входящий SWIFT-перевод.

Реальность сегодняшнего дня такова, что к выбору валютных сбережений приходится подходить крайне осторожно, резюмирует автор статьи. «Но и альтернатив с развитием финансового сектора становится больше. Например, в скором времени у клиентов появится возможность инвестировать в гонконгские акции, риски хранения которых будут существенно ниже, чем хранения доллара», — заключил он.