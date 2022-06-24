Гинеколог назвала неустранимую причину внезапной полноты у женщин

Врач Дьяченко заявила, что из-за ПМС женщина может прибавить в весе

Акушер-гинеколог, сексолог, специалист УЗИ-диагностики Дарья Дьяченко назвала причину внезапной полноты у женщин, не поддающуюся лечению. Об этом она рассказывает в своем Telegram-канале.

Специалистка предупредила об отечной форме предменструального синдрома (ПМС), которая может заставить женщину резко прибавить в весе. «Кроме привычных эстрогенов организм подвергается атаке прогестероном, что способствует задержке жидкости в тканях», — объяснила феномен врач.

По ее словам, из-за этого отекают живот, ягодицы, бедра, носогубный треугольник и слизистый слой матки. При этом вместе с отеками в период ПМС могут появиться метеоризм и вздутие живота или запор. Это состояние неизлечимо в моменте, однако проходит после менструации.

Наиболее подвержены отечной форме ПМС, по словам гинеколога, женщины с лишним весом, а также ведущие малоактивный образ жизни, предпочитающие пищу с фитоэстрогенами и испытывающие регулярный стресс. Кроме того, в группе риска по этой форме ПМС, добавила Дьяченко, находятся женщины с вредными привычками, принимающие оральные контрацептивы и женщины с печеночной или почечной патологией.

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