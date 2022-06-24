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Преображения россиянок после развода прославили их в сети

Россиянки показали изменения во внешности после развода с мужьями и прославились в TikTok

Россиянки показали перемены во внешнем виде, которые произошли с ними после расставания с психически неуравновешенными мужьями, и прославились в соцсетях. Соответствующие ролики опубликованы в TikTok.

Речь идет о флешмобе, который стал популярен среди русскоязычных пользователей платформы в середине июня. Под трек группы Vendetta участники тренда демонстрируют преображения женщин, которые решили изменить свою внешность после разрыва с экс-супругами. Подобные ролики набирают сотни тысяч просмотров.

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Так, например, блогерша с никнеймом dil___naz, чей пост увидели более четырех миллионов человек, показала, что ее разведенная мать отрастила волосы, сделала несколько омолаживающих лицо процедур у косметолога и сменила скромные кофты на нарядные платья. В то же время родственница юзерши allipik сбросила лишний вес и начала носить дизайнерскую одежду.

Участница флешмоба с псевдонимом dondondontdovaaaaaa продемонстрировала, что уход от мужа положительно сказался и на ее матери. В частности, женщина начала заниматься спортом и увеличила губы. При этом родственница пользовательницы p.17.l. обратила внимание на подчеркивающие фигуру вещи, а также стала чаще делать макияж и стильные укладки.

В марте 2021 года внешность жен бандитов из 90-х стала трендом у россиянок. Пользовательница Виктория Андреева задала флешмоб, опубликовав видео, в котором она воссоздала образ жен различных криминальных авторитетов из сериалов и фильмов, в том числе «Бригады». К тому моменту в общей сложности в TikTok появилось 15,7 тысячи клипов под песню «Би-2».

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Майя Пономаренко
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