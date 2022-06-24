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Названы причины повторной активизации опасных инфекций

Эпидемиологи заявили, что активизация опасных инфекций происходит из-за деятельности людей

Фото: Vuk Valcic / Getty Images

Повторная активизация опасных инфекций в мире, в том числе оспы обезьян, холеры и сибирской язвы, связана с деятельностью человека. Об этом заявили вирусологи и эпидемиологи, сообщают «Известия».

«Чаще появляются новые вирусы. Меняются свойства уже известных возбудителей. Меняется их чувствительность к антимикробным противовирусным препаратам. В основе лежит изменение генотипа и характеристик микробов. Поэтому меняются и болезни, которые они вызывают», — сказала инфекционист Татьяна Когут.

Она указала на эволюцию человеческой популяции, подчеркнув, что это изменяет структуру инфекционных болезней. В частности, речь идет об увеличении числа ВИЧ-положительных пациентов.

Инфекционист также назвала изменения окружающей среды одной из причин активации опасных инфекций. Например, появление тропических ураганов вызывает новые эпидемии, которые переносятся комарами.

«Или случаи с сибирской язвой. Аномальное тепло на Ямале в 2016 году привело к тому, что вечная мерзлота растаяла, и это активизировало возбудитель, который сохранялся в скотомогильниках», — рассказала Когут.

С ней согласился иммунолог Владислав Жемчугов — он заявил, что из-за проблем с экологией микробы начинают быстрее мутировать и адаптироваться к окружающей среде.

Также, по мнению Жемчугова, причиной активизации инфекций является миграция населения — она особенно усилилась в последние десятилетия. Из-за этого в различные страны Европы были завезены африканские инфекции.

23 июня Всемирная сеть здравоохранения объявила вспышку заражений оспой обезьян пандемией. Организация признала вспышку чрезвычайной ситуацией глобального значения для здравоохранения.

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Анастасия Шейкина
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