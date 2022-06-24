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Экс-советник бывшего президента США раскрыл провал политики Байдена

Бывший советник Буша Карл Роув назвал «зеленую» политику провалом Джо Байдена
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Chris Kleponis / CNP / Global Look Press

Бывший главный политический советник президента Джорджа Буша-младшего Карл Роув раскрыл провал политики нынешнего американского главы Джо Байдена. Об этом он написал в статье для The Wall Street Journal.

По мнению Роува, с момента вступления в должность Байден упорно работал над тем, чтобы сделать добычу ископаемого топлива в Штатах дороже, а также увеличить привлекательность «зеленой» энергии. «Ему это удалось. В результате мы получили рекордно высокие цены», — констатировал он.

Так, в первый день своего президентства Байден отменил строительство трубопровода из Канады Keystone XL. Кроме того, он приостановил действие программы, которая предусматривала передачу в аренду федеральных земель на Аляске для добычи ресурсов. Позже президент запретил заключение новых договоров аренды земель для разработки нефтяных и газовых месторождений на федеральных землях и водах. «Таким образом, команда президента методично работала над тем, чтобы ограничить и сократить объемы добычи нефти и газа внутри страны», — заявил Роув.

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Марина Совина
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