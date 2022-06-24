Число погибших при крушении Ил-76 в Рязани снова возросло

Число погибших при крушении грузового самолета Ил-76 в Рязани возросло до 5

Число погибших при крушении грузового самолета Ил-76 в Рязани возросло до пяти. Об этом сообщает РЕН ТВ.

До этого власти Рязанской области сообщали о четырех жертвах. По сведениям источника телеканала, еще один человек скончался в больнице.

Медики выписали четверых пострадавших после крушения воздушного судна. До этого врио губернатора Рязанской области Павел Малков рассказал, что экипаж упавшего Ил-76 отвел его, чтобы не повредить жилые дома.

О том, что военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в районе Михайловского шоссе города Рязани, стало известно утром в пятницу, 24 июня. На месте падения начался пожар, воздушное судно повредило линии электропередачи, из-за чего несколько районов остались без света.

Ил-76 направлялся из Оренбурга в Белгород, а в Рязани приземлялся на дозаправку.