В Чувашии на фестивале народного творчества спели песни народов Поволжья

В Чувашии открылся фестиваль народного творчества «Родники России»

В Чувашии открылся 30-й юбилейный фестиваль народного творчества «Родники России» — участники из 10 регионов расскажут о богатстве культурно-духовного наследия разных народов страны. Об этом сообщает «Вести Чувашия».

Один из постоянных участников фестиваля — ансамбль «Волгари». Коллектив спел перед жителями города песни народов Поволжья, а также композиции советских и русских авторов.

«Мы с первого взгляда влюбились в Чувашию. Она очень красивая, она очень необъятная для нас показалась. Сама Волга. Очень красиво. Всю нашу красоту мы решили показать у вас», — рассказала руководитель фольклорного ансамбля «Дорвыжы» Анна Охотникова.

Ранее в Чувашии стартовал фестиваль пивоваров «Зеленое золото России-2022». В рамках мероприятия проходят круглые столы, на которых эксперты обсудят перспективы развития отрасли. Для посетителей на площадке организуют развлекательную программу и концерт.