Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Чувашии на фестивале народного творчества спели песни народов Поволжья

В Чувашии открылся фестиваль народного творчества «Родники России»

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

В Чувашии открылся 30-й юбилейный фестиваль народного творчества «Родники России» — участники из 10 регионов расскажут о богатстве культурно-духовного наследия разных народов страны. Об этом сообщает «Вести Чувашия».

Один из постоянных участников фестиваля — ансамбль «Волгари». Коллектив спел перед жителями города песни народов Поволжья, а также композиции советских и русских авторов.

«Мы с первого взгляда влюбились в Чувашию. Она очень красивая, она очень необъятная для нас показалась. Сама Волга. Очень красиво. Всю нашу красоту мы решили показать у вас», — рассказала руководитель фольклорного ансамбля «Дорвыжы» Анна Охотникова.

Ранее в Чувашии стартовал фестиваль пивоваров «Зеленое золото России-2022». В рамках мероприятия проходят круглые столы, на которых эксперты обсудят перспективы развития отрасли. Для посетителей на площадке организуют развлекательную программу и концерт.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
США признали военные успехи России в Донбассе
В ЛНР заявили о полной зачистке Горского
Российские полицейские ликвидировали лабораторию по производству мефедрона
Вице-канцлер Германии стал реже мыться в целях экономии энергии
В Тбилиси убит крупный бизнесмен
Будущее отношений Литвы и Евросоюза из-за Калининградской области оценили
Названы быстрые варианты летних образов для опаздывающих
Психолог назвал родителям одну из главных ошибок в воспитании ребенка
Россиянин задушил на пикнике гражданскую жену шнурком от кроссовок
В ДНР ввели уголовную ответственность за фейки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.