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Экономика

В ЛНР установят фиксированный курс рубля к гривне

Правительство ЛНР объявило об установлении курса рубля к гривне в размере 1,5

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Луганской народной республике (ЛНР) установится фиксированный курс рубля к гривне. Об этом сообщило правительство республики, передает РИА Новости.

Курс установится с субботы, 25 июня. При определении цен на товары и услуги одна украинская гривна будет равна 1,5 российских рубля. «При определении цены в украинских гривнах осуществлять округление до целых единиц в большую сторону», — уточнили в правительстве.

До 27 июня кредитные организации республики должны провести «безналичную конвертацию наличной гривны, принятой у субъектов хозяйствования в качестве выручки, по 2 рубля за 1 гривну».

В мае правительство ЛНР планировало установить курс рубля по отношению к гривне в размере двух российских рублей за одну украинскую гривну. В 2015 году экс-глава ЛНР Игорь Плотницкий объявил о введении в республике мультивалютной финансовой системы расчетов, которая предусматривала хождение на территории региона как рубля, гривны и доллара, так и тех валют, которые «будут удобными». 1 марта 2017 года постановление правительства утвердило в качестве основной валюты в республике российской рубль.

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Варвара Кошечкина
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