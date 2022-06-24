Названы направления для поездок по России с самыми большими скидками

«Туту.ру»: стоимость перелета из Москвы в Самару снизилась за год на 40 процентов

Самими подешевевшими маршрутами для перелетов по России в июле оказались Южно-Сахалинск — Благовещенск и Москва — Самара. Полный рейтинг направлений с самыми большими скидками составили аналитики сервиса «Туту.ру», его результаты поступили в редакцию «Ленты.ру».

Уточняется, что для анализа эксперты изучили данные о билетах, оформленных в период с 1 по 31 июля. В итоге в список вошли маршруты, по которым за год чек в среднем упал на 19-52 процента.

Отмечается, что список авианаправлений возглавил маршрут Южно-Сахалинск — Благовещенск, цены за год снизились на 52 процента, и теперь билет в одну сторону стоит от 4,6 тысячи рублей. В то же время стоимость перелета из Москвы в Самару снизилась на 40 процентов и начинается от 3,2 тысячи рублей.

Также на треть подешевели билеты на направления из Владивостока в Благовещенск, из Минеральных Вод в Казань и из Москвы в Пензу.

Аналитики подсчитали, что цены на билеты из Санкт-Петербурга в Омск, из Минеральных Вод в Красноярск, а также из Москвы в Архангельск, Абакан, Омск и Петропавловск-Камчатский упали на 26-28 процентов.

На 22-24 процента снизилась стоимость перелетов из Красноярска в Иркутск, из Москвы в Благовещенск, из Москвы в Пермь, из Санкт-Петербурга в Красноярск, из Москвы в Кемерово и из Нового Уренгоя в Минеральные Воды.

Ранее стали известны самые бюджетные направления России для летнего отдыха. Так, наиболее выгодно обойдется проживание в небольших городах: Суздале, Плесе, Астрахани, Владимире, Мурманске.