В Европе отказались оперировать беременную туристку из-за местных законов

Врачи Мальты отказали американской туристке в экстренном прерывании беременности

Врачи Мальты отказали американской туристке в экстренном прерывании беременности — при этом откладывание операции угрожает ее жизни. Об этом пишет New York Post.

Американка Андреа Пруденте (Andrea Prudente), находящаяся на 16 неделе беременности, вместе со своим партнером Джейем Уилдрайером (Jay Weeldreyer) отправились отдыхать на Мальту. На курорте самочувствие туристки резко ухудшилось — девушку доставили в местную больницу с сильным кровотечением. Через день у Пруденте отошли воды, а УЗИ показало, что плацента частично отделилась от матки. По словам врачей, у ребенка Пруденте «нет шансов выжить без амниотической жидкости».

Тем не менее врачи не могут прервать беременность — законы европейской страны запрещают проведение абортов по любым обстоятельствам, нарушение закона грозит тюремным сроком. Партнер Пруденте признался, что их страховая компания пыталась вывезти пару с Мальты, однако это также стало невозможно из-за рисков выкидыша и возможных осложнений во время полета.

«Они ждут, что либо у ребенка остановится сердцебиение, либо у Андреа случится выкидыш или опасная для жизни инфекция», — рассказал о ситуации Уилдрайер. Отмечается, что из-за невозможности хирургического вмешательства у американки может развиться сепсис.

Ранее в сентябре 2021 года беременным россиянкам назвали риски путешествий на самолетах. По словам акушер-гинеколога Тамилы Полевщиковой, наиболее благоприятным временем для полетов является второй триместр — с 14-й по 26-ю неделю беременности.