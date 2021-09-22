Врач раскрыла риски путешествий на самолетах для беременных женщин

Кандидат медицинских наук Тамила Полевщикова раскрыла риски путешествий на самолетах для беременных женщин. Об этом акушер-гинеколог рассказала в интервью «Рамблеру».

По словам врача, возможность полетов на самолете подтверждается индивидуально для каждой женщины, и только после оценки состояния здоровья беременной и ее плода. Поэтому каждая будущая мама должна «относиться с ответственностью к своему положению» и проходить необходимые обследования в рамках ведения беременности.

«Каждая беременность протекает по разному, это зависит от множества факторов. Если в процессе ведения беременности не выявляются какие-либо проблемы со здоровьем будущей мамы и плода, то перелеты обычно не противопоказаны», — отметила медик.

Также акушер предупредила, что в первом триместре существует риск выкидыша, а в третьем — велика опасность преждевременных родов. К тому же, по мнению Полевщиковой, на таком сроке (от 27 недель) женщине может быть неудобно сидеть в кресле из-за размеров живота. Врач напомнила, что наиболее благоприятным временем для полетов является второй триместр — с 14 по 26 неделю беременности.

«По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не желательно садиться в самолет при беременности более 36 недель (более 32 недель при многоплодии)», — заключила акушер-гинеколог.

Ранее в сентябре врач назвала способы обезопасить себя от опасной инфекции на российских курортах. Инфекционист призвала в первую очередь следить за чистотой рук перед приемами пищи и после посещения туалета. По словам медика, особенно это касается детей, которые любят играть в песке и на детских площадках.