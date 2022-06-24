НАТО предрекли стратегическое унижение из-за провала Байдена на Украине

Обозреватель The Hill предрек стратегическое унижение НАТО из-за ошибки Байдена на Украине

Реакция на ситуацию на Украине стала второй ошибкой президента США Джо Байдена, которая ведет НАТО к стратегическому унижению НАТО. Такое мнение выразил обозреватель Уильям Молони в статье для американского издания The Hill.

Первым провалом он назвал «позорное бегство» Соединенных Штатов из Афганистана. По его словам, вывод американских войск стал большим потрясением для Североатлантического альянса и вызвал «серьезные сомнения в благоразумии, стабильности и надежности США как лидера свободного мира».

Молони указал, что на фоне стремительно меняющейся ситуации на Украине можно увидеть признаки того, что Вашингтон ведет НАТО к еще худшему поражению, которое может завершиться драматической перестройкой геополитической структуры мира. В частности, он обратил внимание на то, что лидеры Германии, Франции, Италии и Румынии во время недавнего визита в Киев не стали обещать Украине новых поставок тяжелого вооружения.

Молони также сослался на статью Asia Times, автор которой указал, что позиция европейцев ставит администрацию Байдена перед неразрешимой дилеммой. Отмечается, что ситуация на Украине дошла до критической стадии, а мировая экономика страдает от перебоев с поставками энергоносителей и продовольствия из России и с Украины. На этом фоне хвастовство Вашингтона о том, что Америка «смогла отстранить [президента России Владимира] Путина от власти, подорвала боеспособность России и вдвое сократила ее экономику» смотрятся весьма нелепо», считает автор публикации в Asia Times.

Ранее американский телеведущий Стюарт Варни заявил, что череда кризисов, случившихся при президенте США Джо Байдене, в большинстве своем вина самого главы государства.