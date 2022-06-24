В России решили запустить замену агрегатору такси Gett

«Известия» сообщили о планах нового агрегатора такси «СвифтДрайв» начать работу с 1 июля

C 1 июля в России должен запуститься новый агрегатор такси, который должен начать работу во всех регионах страны, — «СвифтДрайв», сообщил «Известиям» основатель сервиса Станислав Ястржембский, сын бывшего помощника президента Сергея Ястржембского.

Предполагается, что новый агрегатор станет заменой Gett, ушедшего из России. Компания решила начать с корпоративного сегмента, а потом выйти на рынок B2C, пояснил Ястржембский. «СвифтДрайв» планирует, что в будущем может претендовать на 12-15 процентов российского рынка. Объем инвестиций к нынешнему моменту превысил 30 миллионов рублей, уточнил основатель сервиса.

В перспективе, до выхода на возврат инвестиций, сумма вложений составит до 150 миллионов рублей. Пока компания заключает договоры с таксопарками и вкладывается в разработку платформы.

Cервис такси Gett прекратил работу в России 31 мая: планы реорганизации подразделения были обнародованы еще в марте. Решение приняли на фоне оттока важных для компании корпоративных клиентов, связанного с геополитическим кризисом после начала военной операции России на Украине.