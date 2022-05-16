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Gett прекратит работу в России

Такси-сервис Gett прекратит работу в России 31 мая 2022 года

Фото: Aleksey Bychkov / Globallookpress.com

Cервис такси Gett прекратит работу в России 31 мая, соответствующее письмо разослано таксопаркам страны. Этот день станет последним днем работы приложения, в дальнейшем отправлять партнерам заказы сервис не будет, пишет The Bell.

В марте компания сообщала о планах реорганизовать российское подразделение. Тогда в сообщении Gett отмечалось, что такое решение было принято на фоне оттока корпоративных клиентов из-за геополитической ситуации.

«Многие корпоративные клиенты Gett уходят с российского рынка или приостанавливают деятельность, что существенно влияет на возможность компании реализовывать свою стратегию», — пояснялось в сообщении. В пресс-службе Gett в России указывали, что детали реорганизации им неизвестны, пока работа продолжается в обычном режиме.

Gett основана в 2010 году в Израиле выходцем из России Шахаром Вайсером и сейчас работает в Израиле, США, России и Великобритании. В ноябре 2021 года Gett объявила о намерении выйти на биржу NASDAQ в результате объединения с «компанией-пустышкой» Rosecliff Acquisition Corp. В марте компания от сделки отказалась.

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Платон Щукин
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