Шойгу предупредил об опасном намерении террористов в Афганистане
Международные террористы могут использовать Афганистан для создания подпольной джихадистской сети и проникновения в соседние государства. О таком опасном намерении предупредил глава Минобороны России Сергей Шойгу, передает «Интерфакс».
Российский министр пояснил, что в Афганистане распространяются идеология религиозного радикализма, наркотрафик и трансграничная преступность.
«Лидеры международных террористов рассматривают афганскую территорию в качестве базы для проникновения в соседние страны и создания разветвлённой сети джихадистского подполья, пополняемого в том числе за счет переброски боевиков из горячих точек», — заявил Шойгу на встрече министров обороны России и государств Центральной Азии.
По этой причине он призвал усилить координацию между силовыми ведомствами государств Центральной Азии и России по противодействию террористическим организациям в регионе и разработать единые подходы в борьбе с террористами.
Накануне Шойгу на встрече с белорусским коллегой Виктором Хрениным заявил о необходимости срочно укрепить оборону Союзного государства.