Шойгу предупредил об опасном намерении террористов в Афганистане

Сергей Шойгу: международные террористы хотят создать подпольную сеть в Афганистане

Международные террористы могут использовать Афганистан для создания подпольной джихадистской сети и проникновения в соседние государства. О таком опасном намерении предупредил глава Минобороны России Сергей Шойгу, передает «Интерфакс».

Российский министр пояснил, что в Афганистане распространяются идеология религиозного радикализма, наркотрафик и трансграничная преступность.

«Лидеры международных террористов рассматривают афганскую территорию в качестве базы для проникновения в соседние страны и создания разветвлённой сети джихадистского подполья, пополняемого в том числе за счет переброски боевиков из горячих точек», — заявил Шойгу на встрече министров обороны России и государств Центральной Азии.

По этой причине он призвал усилить координацию между силовыми ведомствами государств Центральной Азии и России по противодействию террористическим организациям в регионе и разработать единые подходы в борьбе с террористами.

Накануне Шойгу на встрече с белорусским коллегой Виктором Хрениным заявил о необходимости срочно укрепить оборону Союзного государства.