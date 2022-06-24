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Шойгу предупредил об опасном намерении террористов в Афганистане

Сергей Шойгу: международные террористы хотят создать подпольную сеть в Афганистане

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Международные террористы могут использовать Афганистан для создания подпольной джихадистской сети и проникновения в соседние государства. О таком опасном намерении предупредил глава Минобороны России Сергей Шойгу, передает «Интерфакс».

Российский министр пояснил, что в Афганистане распространяются идеология религиозного радикализма, наркотрафик и трансграничная преступность.

«Лидеры международных террористов рассматривают афганскую территорию в качестве базы для проникновения в соседние страны и создания разветвлённой сети джихадистского подполья, пополняемого в том числе за счет переброски боевиков из горячих точек», — заявил Шойгу на встрече министров обороны России и государств Центральной Азии.

По этой причине он призвал усилить координацию между силовыми ведомствами государств Центральной Азии и России по противодействию террористическим организациям в регионе и разработать единые подходы в борьбе с террористами.

Накануне Шойгу на встрече с белорусским коллегой Виктором Хрениным заявил о необходимости срочно укрепить оборону Союзного государства.

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Анна Щербакова
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