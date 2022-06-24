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Слон случайно раздел модель и попал на видео

Модель Меган Милан показала в TikTok видео, на котором слоненок случайно снял с нее юбку

Экскурсовод заснял на видео слона, который случайно раздел туристку, отдыхавшую в Таиланде. Соответсвующий пост появился на странице девушки в TikTok.

Манекенщица Меган Милан рассказала, что отправилась в отель Chai Lai Orchid, на территории которого живут различные животные. На размещенных кадрах видно, как модель гладит слоненка, который в процессе игры случайно снимает с нее длинную юбку. В конце видео детеныш животного также повалил инфлюэнсера на землю.

Героиня материала опубликовала попавший на видео инцидент в соцсетях, где он набрал больше 12 миллионов просмотров. «Слон родился всего три недели назад, поэтому он немного не рассчитал свои силы, но он не хотел меня обижать. В конце концов, работница фермы помогла ему высвободиться из моей юбки. Мне показалось это смешным», — объяснила Милан.

В сентябре 2021 года уличная камера засняла случайно показавшую нижнее белье соседям девушку. Медсестра Оливия Гомес отправилась выносить мусор и заметила на улице своих новых соседей. Девушка решила познакомиться с ними поближе и подошла пообщаться. Во время разговора Гомес активно жестикулировала и случайно приподняла ткань юбки мусорным пакетом, расположенном в ее руке, продемонстрировав соседям нижнее белье.

Карина Черных
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