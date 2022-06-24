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Российский врач раскрыла изменения во внешности человека при отказе от курения

Пульмонолог Елена Питиримова: при отказе от курения с лица исчезают прыщи и черные точки

Фото: Giorgio Trovato / Unsplash

Российский пульмонолог Елена Питиримова раскрыла, какие изменения происходят с организмом человека при прекращении употребления табачной продукции. Комментарий эксперта приводит «Доктор Питер».

По словам врача, никотиновая зависимость не только ухудшает общее состояние здоровья, но и негативно сказывается на внешности. При этом наиболее сильно подвержено пагубному воздействию лицо: оно меняет цвет, утрачивает тонус и покрывается морщинами, отметила специалистка. В то же время отказ от вредной привычки способен значительно улучшить ситуацию. Так, в данном случае кожный покров вновь приобретает здоровый оттенок, становится более упругим и увлаженным, с него пропадают воспаления и загрязнения.

«Вредные вещества из сигаретного дыма постепенно закупоривают потовые железы и сальные поры, провоцируют воспаления на коже лица. Отказ от курения решит проблему постоянных прыщей и черных точек намного быстрее и эффективнее, чем "чудодейственные" маски и пенки для умывания», — заверила собеседница издания, также назвав среди плюсов исчезновение синяков и мешков под глазами.

Однако медик подчеркнула, что на возвращение коже здорового вида может потребоваться как время, так и услуги косметолога. Например, помощь специалиста необходима для удаления сосудистой сетки или пигментных пятен, пояснила Питиримова.

В мае врач-дерматовенеролог Юлия Андреанова рассказала о пагубном действии стресса на женский организм, а также о том, как справиться с подобным состоянием. Так, в первую очередь длительное напряжение сказывается на качестве ногтей, волос и кожи. Негативные последствия могут проявляться в виде отеков, обострения кожных заболеваний и изменения цвета лица.

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Алина Гостева
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