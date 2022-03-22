Врач рассказала о губительном действии стресса на женскую красоту

Врач рассказала, что при стрессе у женщин в первую очередь страдают кожа, волосы и ногти

Врач-дерматовенеролог Юлия Андреанова рассказала о пагубном действии стресса на женский организм, а также о том, как справиться с подобным состоянием. Соответствующее интервью публикует «Вечерняя Москва».

По словам специалистки, стрессовые ситуации наиболее губительны для женских здоровья и красоты из-за чрезмерной выработки гормонов, которая приводит к комплексной нагрузке на организм. В первую очередь длительное напряжение сказывается на качестве ногтей, волос и кожи. Негативные последствия могут проявляться в виде отеков, обострении кожных заболеваний и изменении цвета лица. «Часто такие состояния проявляются в виде повышенной жирности кожи и волосистой части головы, так называемой себореи и себорейного дерматита. Причиной этого является дисбаланс гормональной системы, который развивается под влиянием стресса», — добавила врач.

Кроме того, Андреанова отметила, что справиться с разрушительным воздействием стресса на внешний вид поможет выход из напряженной ситуации. «Никакие уходовые процедуры сами по себе не помогут вашей коже, если стрессовые факторы будут сохраняться. Справиться с проблемой вам помогут психологические приемы и тренинги, увлечения и хобби, другие средства, которые помогут сформировать защитную нишу для вашего организма, помогут ему не только адаптироваться к стрессу, но и перебороть его», — заключила специалист.

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