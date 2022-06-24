Названа цена самой дешевой квартиры в популярном у россиян городе Испании

Spain-Real.Estate: самая дешевая квартира в Торревьехе стоит 2,38 миллиона рублей

В июне 2022 года самая дешевая квартира в популярном у россиян городе Торревьеха в Испании продается почти за 2,4 миллиона рублей. Об этом говорится в материалах портала Spain-Real.Estate, предоставленных «Ленте.ру».

Самый бюджетный вариант за 2,38 миллиона рублей — однокомнатные апартаменты площадью 56 квадратных метров, которые находятся в жилом комплексе. Новый собственник сможет пользоваться общим бассейном.

Одним из дешевых вариантов аналитики назвали и квартиру в 21 квадратный метр за 2,51 миллиона рублей. Она расположена недалеко от моря. Топ-3 списка доступных объектов замкнуло жилье в 39 квадратных метров стоимостью 2,6 миллиона рублей. Квартиру продадут с отделкой и мебелью.

На данный момент в Торревьехе выставлено на продажу более 200 вторичных квартир, которые стоят до 5 миллионов рублей. Их площадь находится в диапазоне от 20 до 90 квадратных метров.

В декабре 2021 года самая дешевая квартира в Торревьехе также продавалась за 2,4 миллиона рублей. Бюджета хватило бы на студию площадью 29 квадратных метров, расположенную в районе Ла Сиеста. Квартира располагалась в 10 минутах ходьбы до моря.