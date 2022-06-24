Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Опубликован список унесенных в море на Кубани россиян

«112» опубликовал список унесенных в Черное море на автомобилях россиян

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В сети появился список людей, которые находились в унесенных в море на Кубани автомобилях. Его публикует Telegram-канал «112».

По данным канала, в первой машине находились 39-летний Алексей Овсиенко, 37-летний Александр Овчинников, 5-летняя Милана К. и 4-летний Максим Ш. Во втором транспортном средстве были еще три человека — 43-летний Александр Грушевский, 39-летняя Виктория Шамшкова и годовалый Владимир Г.

Об инциденте, который произошел в районе поселка Зубова Щель, стало известно ранее 24 июня. В Краснодарском крае два легковых автомобиля из-за непогоды потоком воды с реки унесло в Черное море.

Всего в машинах было восемь человек, одного спасли, еще одного обнаружили мертвым. В поисках задействован вертолет Ка-32 и спасательный катер.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Германия собралась национализировать часть «Северного потока-2»
Арестованный за надругательство над учеником тренер оказался серийным педофилом
Казахстан заявил о приверженности ценностям ОБСЕ
Разработан метод определения болезни Паркинсона по крови
Польша согласилась помогать Германии с нефтью в обход России
Студент зарезал отказавшуюся выйти за него замуж девушку
Тренер по вольной борьбе из Дагестана спас людей в смертельном ДТП в Москве
Вино в России начнут продавать в алюминиевых банках вместо стекла
Перечислены главные опасности летнего солнца
У россиян появилась возможность отдохнуть в ОАЭ по цене Турции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.