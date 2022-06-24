Опубликован список унесенных в море на Кубани россиян

«112» опубликовал список унесенных в Черное море на автомобилях россиян

В сети появился список людей, которые находились в унесенных в море на Кубани автомобилях. Его публикует Telegram-канал «112».

По данным канала, в первой машине находились 39-летний Алексей Овсиенко, 37-летний Александр Овчинников, 5-летняя Милана К. и 4-летний Максим Ш. Во втором транспортном средстве были еще три человека — 43-летний Александр Грушевский, 39-летняя Виктория Шамшкова и годовалый Владимир Г.

Об инциденте, который произошел в районе поселка Зубова Щель, стало известно ранее 24 июня. В Краснодарском крае два легковых автомобиля из-за непогоды потоком воды с реки унесло в Черное море.

Всего в машинах было восемь человек, одного спасли, еще одного обнаружили мертвым. В поисках задействован вертолет Ка-32 и спасательный катер.