Одного из унесенных потоком воды в море россиянина нашли мертвым

ТАСС: одного из унесенных на легковом автомобиле в море в Сочи нашли мертвым

При проведении поисковых работ в Сочи, где ранее два легковых автомобиля унесло в море, одного человека нашли мертвым. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах российского региона пишет ТАСС.

Поиски еще шестерых россиян продолжаются.

Ранее 24 июня стало известно, что в Краснодарском крае два легковых автомобиля, в которых находились люди, из-за непогоды унесло в Черное море. Инцидент произошел в районе поселка Зубова Щель на Кубани.

Всего в автомобилях было восемь человек. Одного уже спасли. По данным прокуратуры, среди пропавших может быть годовалый ребенок.

