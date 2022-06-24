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Появились подробности об унесенных в море на двух машинах россиянах

Прокуратура: среди унесенных в Черное море на машине людей может быть годовалый ребенок

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Среди людей, которых течением реки на Кубани унесло в Черное море на двух автомобилях, может быть годовалый ребенок. Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края, передает ТАСС.

По данным прокуратуры, в салоне одной из машин находилась семья из четырех человек, в другой — женщина с годовалым ребенком.

Ведомство сообщило, спасатели нашли одного человека из смытых в море автомобилей — он плавал на бревне. Россиянин рассказал, что компания людей ехала в Сочи двумя автомобилями.

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Анастасия Шейкина
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