Появились подробности об унесенных в море на двух машинах россиянах

Прокуратура: среди унесенных в Черное море на машине людей может быть годовалый ребенок

Среди людей, которых течением реки на Кубани унесло в Черное море на двух автомобилях, может быть годовалый ребенок. Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края, передает ТАСС.

По данным прокуратуры, в салоне одной из машин находилась семья из четырех человек, в другой — женщина с годовалым ребенком.

Ведомство сообщило, спасатели нашли одного человека из смытых в море автомобилей — он плавал на бревне. Россиянин рассказал, что компания людей ехала в Сочи двумя автомобилями.