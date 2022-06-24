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На Кубани два легковых автомобиля с людьми унесло в море

В Краснодарском крае два легковых автомобиля, в которых было восемь человек, унесло в море

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Краснодарском крае два легковых автомобиля, в которых находились люди, из-за непогоды унесло в Черное море. Об этом сообщили в МЧС, передает ТАСС.

По данным ведомства, внутри автомобилей находились восемь человек, один из них спасен. Поиски еще семи людей продолжаются. Инцидент произошел в районе поселка Зубова Щель на Кубани. Автомобили унесло потоком воды с реки Чемитоквадже.

Ранее четырех отдыхающих у берегов Крыма унесло в море на надувном матраце и круге. Россиян нашли в районе села Морское — на расстоянии более 900 метров от берега.

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Анастасия Шейкина
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