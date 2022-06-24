Трое пассажиров унесенных в море машин в Сочи оказались детьми
Трое пассажиров унесенных в Черное море машин в Сочи оказались детьми. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета (СК) по Краснодарскому краю.
По сообщению следователей, одного из унесенных в море уже удалось обнаружить живым. Мужчину госпитализировали, о его состоянии не сообщается. Поиски остальных пропавших продолжаются.
«Организованы масштабные поисково-спасательные мероприятия в акватории Черного моря, а также вдоль прибрежной линии, с привлечением сотрудников поисково-спасательного подразделения МЧС России по Краснодарскому краю, полицейских и волонтерских организаций», — рассказали в пресс-службе СК.
По факту инцидента начата доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
24 июня сообщалось, что в Краснодарском крае два легковых автомобиля, в которых находились люди, из-за непогоды унесло в Черное море. Инцидент произошел в районе поселка Зубова Щель.