Трое пассажиров унесенных в море машин в Сочи оказались детьми

В Следственном комитете заявили, что трое пассажиров унесенных в море машин в Сочи — дети

На Кубани два легковых автомобиля с людьми унесло в море

Начало событий в новости На Кубани два легковых автомобиля с людьми унесло в море

Трое пассажиров унесенных в Черное море машин в Сочи оказались детьми. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета (СК) по Краснодарскому краю.

По сообщению следователей, одного из унесенных в море уже удалось обнаружить живым. Мужчину госпитализировали, о его состоянии не сообщается. Поиски остальных пропавших продолжаются.

«Организованы масштабные поисково-спасательные мероприятия в акватории Черного моря, а также вдоль прибрежной линии, с привлечением сотрудников поисково-спасательного подразделения МЧС России по Краснодарскому краю, полицейских и волонтерских организаций», — рассказали в пресс-службе СК.

По факту инцидента начата доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

24 июня сообщалось, что в Краснодарском крае два легковых автомобиля, в которых находились люди, из-за непогоды унесло в Черное море. Инцидент произошел в районе поселка Зубова Щель.