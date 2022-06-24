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В Подмосковье пенсионер и его парализованная жена заживо сгорели в квартире

В Ступино 82-летний пенсионер и его парализованная жена заживо сгорели в квартире

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

В подмосковном Ступино 82-летний пенсионер и его парализованная жена заживо сгорели в квартире жилого дома на улице Тургенева, сообщает «Московский комсомолец».

Соседи с нижних этажей почувствовали запах гари и вызвали пожарных. Прибывшие огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание, однако не сумели спасти пожилых россиян. Предположительно, мужчина и женщина умерли во сне.

82-летний житель Подмосковья на протяжении десяти лет один ухаживал за больной супругой. По словам соседей, в последнее время у мужчины часто возникали проблемы с памятью. Он мог заблудиться или перепутать свою квартиру с чужой.

Соседи пожилой пары предположили, что мужчина не выключил плиту, которая и стала источником возгорания. Правоохранители начали проводить проверку.

Ранее в Тюменской области три человека заживо сгорели при пожаре в частном жилом доме.

В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что сотрудники правоохранительных органов начали проверку для определения точных причин случившегося.

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Анна Щербакова
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