Обнаружена пережившая вспышку сверхновой звезда

Астрономы Калифорнийского университета обнаружили звезду, пережившую сверхновую типа Iax

Группа астрономов Калифорнийского университета обнаружила белый карлик, который пережил вспышку сверхновой, а не полностью разрушился. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal.

Сверхновая SN 2012Z относится к сверхновым типа Ia, когда происходит взрыв белого карлика в составе двойной системы. Считается, что сверхновая возникает, когда белый карлик перетягивает слишком много вещества, в результате чего в его недрах начинают происходить термоядерные реакции. SN 2012Z являлась разновидностью этого типа, называемой Iax, которая характеризуется менее мощным термоядерным взрывом.

Сверхновая была впервые обнаружена в 2012 году в соседней спиральной галактике NGC 1309 на расстоянии 100 миллионов световых лет от Земли. Как выяснили специалисты, взрыв не был достаточно мощным, чтобы выбросить весь материал внешних слоев звезды в космос, поэтому часть его упала обратно на остаток. В результате белый карлик увеличился в размерах и стал ярче. Ожидается, что в будущем звезда станет менее массивной, но при этом более крупной.

В течение десятилетий ученые считали, что сверхновые типа Ia взрываются, когда белый карлик достигает определенного предела в размерах, называемого пределом Чандрасекара, при котором он в 1,4 раза превышает массу Солнца. Эта модель за последние несколько лет стала менее популярной, так как было обнаружено, что многие сверхновые типа Ia имеют массу меньше предела, а новые теоретические модели показали, что есть и другие причины, вызывающие взрывы. Авторы исследования считают, что SN 2012Z произошла именно при достижении предела.